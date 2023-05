Caso surpreendente: médicos ficam chocados com bebê que nasceu com terceira mão

Um bebê indiano nasceu com uma terceira mão nas costas na cidade de Rajasthan, no norte do país. Em uma foto da criança que viralizou nas redes sociais é possível ver o terceiro membro. De acordo com os médicos, a má formação é conhecida como polimelia, e que tem a característica de surgir novos membros pelo corpo. Esse não é o primeiro caso no país. Outro semelhante ocorreu em 2016 com uma menina, na cidade de Deli, que teve uma perna a mais, também nascida em suas costas.

Veja mais sobre: Bizarro