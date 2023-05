Um dos assaltantes mais temidos de Varjota e região, Cícero Lunga morre após confronto com policiais em Moraújo

Um dos assaltantes mais temidos de Varjota e região em meados de 2010 e 2015, Cícero Farias Soares, o Cícero Lunga, tombou sem vida após confronto com policiais militares na manhã desta segunda-feira (01/05), na cidade de Moraújo.





A operação se deu a partir de uma onda de assaltos que ocorria naquele município e uma equipe do Raio seguiu até o distrito de Tapera, tendo cercado uma residência onde indivíduos estavam escondidos. Lá, houve troca de tiros e Cícero acabou sendo atingido gravemente na perna e caindo ao solo.

Ele recebeu atendimento médico no Hospital Municipal e chegou a dar entrada na Santa Casa de Misericórdia em Sobral, no entanto, não resistiu e foi a óbito. Com o acusado, foi apreendido um revólver calibre 38.





Tamanha periculosidade é comprovada pela Justiça, ao constatar que haviam 15 mandados de prisão em aberto contra ele. Em seu extenso histórico de crimes, roubos, homicídio, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.





O último registro de prisão de Cícero Lunga, que tinha 32 anos, é datado de junho de 2015, ocorrido em Varjota, quando confessou ter matado um homem no distrito de Sangradouro.





Os procedimentos foram registrados na Delegacia Regional de Sobral, com as prisões de Francisco Adeilson de Souza e Antônio Wenderson Rodrigues de Souza. O corpo do varjotense foi recolhido para o núcleo da Perícia Forense.





Fonte: A Voz de Sta. Quitéria