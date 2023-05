Vendedores de Feira do Empreendedor reclamam da demora na entrega de Boxes

A maior reclamação dos vendedores é a forma como são tratados, eles trabalham no meio da rua, exposto á chuva e sol.

Trabalhadores que usam o comercio ambulante nas proximidades do Espaço da Feira do Pequeno Empreendedor, vivem em uma luta diária pra conseguir vender seus produtos no meio das calçadas. O espaço funciona na rua Tabelião Idelfonso Cavalcante, em frente ao antigo clube da Refsa, alguns deles já trabalham ali há mais de 20 anos. Os pequenos comerciantes afirmam que constantemente precisam correr atrás de abrigo, para não molhar os produtos a venda, já que todo o material está exposta ao sol e principalmente à chuva, já que estamos passando por uma quadra invernosa.





O espaço ainda está em fase de conclusão das novas instalações da Feira dos Microempreendedores, que contará com pelo menos 38 Box e funcionará também um terminal rodoviário, onde acomodará o transporte alternativo (Topic) de cidades vizinhas a Sobral.





O Senhor José Almeida, fala que a situação é exatamente assim, exposto á chuva e sol e sem nenhum tipo de proteção. O comerciante relata ainda que no espaço já tem toda uma estrutura pronta para receber os vendedores, e simplesmente não entende o porque de não ceder um box para que assim eles possam ficar acomodados. O lamentável de tudo é que, como não tem vigia, o box está servindo para que vândalos usem drogas, defequem dentro, até como motel está sendo usado. “Estão desrespeitando a gente, somos cidadãos de bem”, ressalta.





Em tom de desabafo emocionado o Tesoureiro da Associação do Pequeno empreendedor, senhor Isismar fala que alguns dos vendedores já morreram á espera do tão sonhado box, o cidadão disse ainda que é uma promessa do gestou atual, e pede respeito á classe. Veja o vídeo na íntegra.





Por Nildo Nascimento / Sistema Paraíso