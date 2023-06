Ação conjunta na Capital prende suspeito de estuprar e ameaçar a própria filha

Neste sábado, 24, equipes da Polícia Civil do Estado (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) prenderam um homem investigado pelos crimes de estupro e ameaça contra a própria filha. A prisão se deu por meio de uma ação integrada e foi realizada na Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) de Fortaleza, no bairro do Castelão.





A Delegacia Municipal de Novo Oriente, unidade da Polícia Civil da região, ficou à frente da investigação e contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciário do Interior Norte (DPJI NORTE).





O homem de 37 anos já possui antecedentes criminais por posse de drogas e corrupção de menor.





De acordo com as informações apuradas pela PC-CE, o investigado já teria cometido o crime contra a própria filha na casa da família, localizada em Novo Oriente (AIS 16), em 2021. Após a denúncia do crime, a vítima sofreu retaliações por parte do pai nas redes sociais.





Dado o fim das investigações, a autoridade policial pediu um mandado de prisão preventiva, que foi deferido pelo Judiciário. O trabalho em conjunto das equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PMCE e do Departamento de Inteligência (DIP) da Polícia Civil, resultaram na prisão do suspeito, que foi localizado no bairro Castelão, Fortaleza.





Serviço





Delegacia Municipal de Novo Oriente: (88) 3629-1747





Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS): número 181 ou (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.





O POVO