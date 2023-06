Aos 12, filha é torturada pelo pai por não fazer almoço na hora certa

Um homem foi preso suspeito de espancar e torturar a própria filha de 12 anos porque ela não fez o almoço na hora certa. De acordo com a Polícia Civil, o homem deu socos no rosto da menina e chegou a quebrar um cabo de rodo nas pernas dela durante as agressões.





O caso aconteceu em Montes Claros de Goiás, no oeste goiano. O homem foi preso nessa sexta-feira (2/6), durante uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar. Segundo a corporação, a menina era obrigada a cozinhar, limpar a casa e lavar as roupas da residência. Há cerca de duas semanas, também por insatisfação com as atitudes da garota, o pai jogou água no lençol, obrigando-a a dormir na cama molhada.









Vítima de violência





Uma apuração feita pelo Conselho Tutelar indicou que a garota estava sendo torturada de forma física e psicológica pelo pai há algum tempo.





Diante da situação, os policiais prenderam o pai em flagrante. O homem, que não teve o nome divulgado, foi recolhido no presídio de Jussara.





(Metrópoles Goiânia)