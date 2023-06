Triplo homicídio: vítimas teriam sido mortas por residir na área de facção rival

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), as vítimas foram identificadas. O quarto homem ferido sobreviveu e foi encaminhado a uma unidade de saúde.

Três pessoas foram mortas e uma foi lesionada no município de Baturité. Os criminosos invadiram uma residência enquanto as vítimas cuidavam de porcos e as surpreenderam com disparos de arma de fogo.





Os três mortos têm idades entre 20 e 22 anos. O homem ferido, de 37 anos, foi socorrido e sobreviveu. Segundo uma fonte da Polícia Civil que a investigação aponta uma invasão de criminosos de facção rival em busca de território. Integrantes do grupo Guardiões do Estado (GDE) teriam trespassado a área que seria do Comando Vermelho (CV) e executaram as pessoas.





Os levantamentos apontam que as vítimas não possuíam antecedentes criminais e teriam sido atacadas por residir em uma área rival. Conforme a fonte da PCCE, as vítimas são Rone Romulo Castelo Branco, Neves de Sousa, José Valderson Ferreira Torres e Carlos Douglas Neves da Silva.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as vítimas foram identificadas. O quarto homem ferido sobreviveu e foi encaminhado a uma unidade de saúde. O caso é investigado pela Delegacia de Baturité.





