EX-VEREADOR ZEZÃO AFIRMA QUE É PREOCUPANTE O SUCATEAMENTO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL

"Na minha opinião, não se trata de uma mera denúncia. Estamos diante de um fato gravíssimo em todos os aspectos.





Encerrei meu mandato de Vereador em 2020, tendo ciência de que 90% da cidade estava saneada. Em 2018, o Senado Federal aprovou um empréstimo de 50.000.000,00 de dólares para investimento em saneamento ( https://www.sobral.ce.gov.br/informes/principais/senado-aprova-emprestimo-de-50-milhoes-de-dolares-para-sobral-nesta-segunda-feira-10-10

Semana passada, uma reportagem local mostrou várias estações de tratamento de esgoto abandonadas e deterioradas, tendo todos os seus equipamentos furtados. Indaga-se: Não tinha vigia nessa estações ?





A verdade é que sem estações de tratamento o esgoto, as fezes, tudo de ruim vai para os nossos mananciais. E ISSO É CRIME.





Para onde está indo por exemplo o esgoto do IML. Do hospital Regional. Da Santa Casa ? A çude do Cachoeiro, Mucambinho, Rio Acaraú.





Meu Deus! Tudo contaminado.





E o povo de Sobral lendo reportagens que somos uma cidade saudável ecologicamente.





Quem será responsabilizado por esse crime Ambiental.





Será que os órgãos fiscalizadores não sabiam desse sucateamento das estações ?





A Lei 9.605 diz que Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes ambientais, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.





VEJAM SÓ...





Omissão também é crime.

A meu ver o Prefeito deve imediatamente afastar de suas funções todos os que se mantiveram INERTE nessa situação, e quem sabe instaurar procedimento administrativo para apurar as responsabilidades.





O Ministério Público Estadual também deve ser acionado, bem como a Câmara Municipal que poderia instaurar uma CPI para averiguar as responsabilidades por esse crime.





A situação é gravíssima. Além do crime ambiental tem muita grana envolvida. Grana que sai do bolso do Sobralense. Dos altos IPTUs, das multas de trânsito, das taxas."





(Zezão Ibiapina)