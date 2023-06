EM SOBRAL: ÁVINE VINNY, JOÃO GOMES, NATTAN E NAIARA AZEVEDO

Em grande estilo, a gravação do DVD Ávine Ao Vivo em Sobral já tem data marcada e só poderia ser em um dia tão especial: 4 de julho, iniciando as comemorações do aniversário de 250 anos de Sobral! Será uma noite inesquecível, cheia de emoção, em que vamos celebrar a música e a cultura dessa cidade tão incrível em um show inédito. Sem falar nas participações de @joaogomes, @naiaraazevedo e @nattan, que deixarão essa celebração ainda mais bonita!

