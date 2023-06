Causa do acidente de trem mortal na Índia é revelada

Uma mudança em um sistema eletrônico de segurança foi responsável pela tragédia no estado de Odisha, de acordo com o chefe ferroviário do governo.





Um acidente de trem de três vias na Índia que custou a vida de quase 300 pessoas foi causado por uma falha de sinalização eletrônica, disse o ministro das ferrovias do país neste domingo (4).





A tragédia ferroviária, a pior da Índia em décadas, ocorreu na noite de sexta-feira em uma estação no estado oriental de Odisha, quando o passageiro de alta velocidade Coromandel Express colidiu com um cargueiro carregado com minério de ferro.





A colisão resultou na queda de vários vagões de carga na pista oposta. Minutos depois, um segundo trem de passageiros colidiu com os vagões que estavam na linha paralela. No total, havia quase 2.300 pessoas a bordo dos trens de passageiros.





(Gazeta Brasil)