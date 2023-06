Bebê é 1° infectado com superfungo Candida Auris em SP

Um bebê prematuro foi diagnosticado com Candida auris, o superfungo, na cidade de Campinas, em São Paulo. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, este é o primeiro caso registrado na cidade.





O caso foi identificado no dia 18 de maio e o bebê, que está internado no Hospital da Mulher da Unicamp (Caism) em Campinas (SP), apresentando uma boa evolução clínica.





O caso foi descoberto durante os exames pré-operatórios do bebê. Apesar da fragilidade de saúde decorrente da prematuridade, o bebê tem apresentado uma evolução clínica satisfatória.





“Todas as medidas de contenção da disseminação estão sendo adotadas, com ampla investigação em relação aos profissionais e aos pacientes do hospital. Até o momento, nenhum profissional nem paciente foram diagnosticados com o agente patológico”, informou a secretaria em nota.





O que é Candida auris





Candida auris é uma espécie de fungo patogênico que pode causar infecções graves em seres humanos. Este fungo foi descoberto no Japão em 2009 e desde então tem se alastrado pelo mundo, inclusive tendo sido identificado no Brasil.





Uma das características mais preocupante da Candida auris é a sua resistência a diversos antifúngicos. Isso a torna um desafio para o tratamento de infecções fúngicas em hospitais e outras instituições de saúde.





A Candida auris pode causar infecções em diversas partes do corpo, incluindo a corrente sanguínea, o trato urinário, as vias respiratórias e feridas cirúrgicas. Os sintomas variam de acordo com a região afetada, mas podem incluir febre, dor, inchaço e vermelhidão.





A prevenção da Candida auris é um desafio, já que o fungo pode sobreviver em superfícies por longos períodos de tempo. A higiene adequada das mãos, uso de equipamentos de proteção individual e desinfecção de equipamentos hospitalares são algumas das medidas recomendadas para a prevenção da infecção.





É importante estar ciente dos riscos associados ao fungo Candida auris, especialmente se você ou um ente querido estiverem hospitalizados ou fazendo tratamento médico. Se você suspeitar de uma infecção fúngica, procure atendimento médico imediatamente.





(Gazeta Brasil)