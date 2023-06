Homem é preso com arma de fogo e mais de 11 quilos de drogas em mochilas em Umirim/CE

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Militar por estar portando uma arma de fogo e mais de 11 quilos de drogas em mochilas.





A prisão aconteceu nessa sexta-feira (9) em Umirim, cidade localizada a cerca de 90 quilômetros de Fortaleza. De acordo com informações da Polícia, foram apreendidos:





- uma pistola calibre 380;

- 4.136 quilos de cocaína;

- 1.050 quilo de skank;

- 6.030 quilos de maconha.





No total, foram 11.216 quilos de entorpecentes.





Antônio Ronaldo do Nascimento Lino, que já possui antecedentes criminais por dano, recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia Municipal de Umirim.









Como a prisão aconteceu





A equipe realizava uma blitz na cidade, quando abordou um veículo que transportava quatro pessoas. Todos que estavam no automóvel foram revistados e com um dos passageiros, identificado como Antônio Ronaldo do Nascimento Lino, de 30 anos, foram encontradas três mochilas, onde estavam a arma e as drogas.





O suspeito foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O motorista do carro e os outros dois passageiros foram ouvidos e liberados, por não haver indícios de participação no crime. O caso segue sob investigação.





(G1/CE)