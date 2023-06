Bombeiros militares realizam sonho de criança com aniversário surpresa em Sobral

Com cuidado e compromisso que vão além das ocorrências, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizou o sonho de uma criança de nove anos, nesse sábado (10), na cidade de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Na ocasião, o pequeno David Levi comemorou seu nono aniversário junto com uma equipe de bombeiros militares. O menino recebeu um presente especial e teve a oportunidade de andar no caminhão do CBMCE.





Visando servir e proteger a comunidade, levando alegria e inspiração às crianças, as equipes da 1ª Companhia do 3º Batalhão do CBMCE atenderam o pedido de uma mãe que queria realizar o sonho de seu filho: ter a presença de uma equipe do Corpo de Bombeiros no dia do seu aniversário. Conforme Maria Laís Silva, mãe de David Levi, o menino é admirador dos bombeiros e quer seguir a profissão quando crescer.





“Meu filho é um grande fã dos bombeiros. Ele sempre fala que vai ser bombeiro quando crescer, então pensei em pedir ajuda à corporação para fazer algo especial, para o meu menino festejar seu aniversário de nove anos”, destacou ela.





Após a mulher entrar em contato com o quartel do município, uma guarnição do Corpo de Bombeiros atendeu o pedido e marcou presença na festa. A comemoração aconteceu na residência da família, que aguardava ansiosamente, junto com outros parentes e amigos, pela chegada da equipe do CBMCE.





O comandante do Corpo de Bombeiros de Sobral, tenente-coronel Roberto Moraes, falou sobre a satisfação em participar de momentos especiais como este. “A alegria e a emoção de ver o garoto admirando seus “heróis de farda”, chegando em seu aniversário, foi indescritível. Também compramos um brinquedo para presenteá-lo. São pequenos gestos assim que impulsionam nosso trabalho e abençoam a nossa corporação”, ressaltou o oficial.





Além dos parabéns, o pequeno David fez várias fotos e teve a oportunidade de andar no caminhão dos bombeiros. “Que esse momento deixe um legado de esperança e admiração para David, e que ele siga comemorando muitos aniversários repletos de felicidade e realizações. Parabéns, David!”, comemorou o tenente-coronel Moraes.





A mãe do menino, Maria Laís, agradeceu o carinho e a gentileza dos profissionais e relatou a emoção do filho em vivenciar esse momento de alegria. “Foi muito gratificante ter os bombeiros proporcionando esse sonho ao meu filho. David falou que esse foi o melhor presente que ele já recebeu. E só de ouvir isso e saber que, com o apoio dos bombeiros, esse sonho foi possível, eu me sinto realizada também”, concluiu ela.





A surpresa feita pelos bombeiros foi motivo de grande emoção, alegria e admiração para David, que conheceu de perto, os profissionais dedicados que integram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).





Fonte: Governo do Estado do Ceará