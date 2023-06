Trump lidera a preferência dos Republicanos para Casa Branca

Uma nova pesquisa da CBS News-YouGov divulgada neste domingo (11) mostra que Donald Trump não teve a popularidade afetada pelas acusações criminais às quais responde. O ex-presidente dos Estados Unidos lidera a preferência dos Republicanos, com 61%, para voltar à Casa Branca.





A pesquisa foi realizada nos dias 9 e 10 de junho. O governador da Flórida, Ron DeSantis, que entrou oficialmente na disputa no mês passado, aparece em segundo com 23%.





De Santis é considerado um dos candidatos mais fortes do partido Republicanos na tentativa de reconquistar a Casa Branca, atualmente ocupada pelo presidente Joe Biden, um democrata.





Os demais nomes que aparecem na pesquisa estão bem abaixo dos dois primeiros, não alcançando os dois dígitos: o ex-vice-presidente Mike Pence e o senador Tim Scott, ambos com 4%, e a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, com 3%.





Para a votação nas primárias do Republicanos, 75% dos prováveis eleitores mencionaram Trump na pesquisa espontânea, enquanto 51% mencionaram DeSantis, 21% mencionaram Scott, 16% mencionaram Pence e 15% mencionaram Haley.





As eleições Presidenciais nos Estados Unidos estão programadas para serem realizadas em 5 de novembro de 2024.





(Pleno News)