Bolsonaro inelegível “vale” mais que candidato, aponta pesquisa do PL

O PL já tem um plano para o caso de o TSE declarar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível.





O partido de Valdemar Costa Neto vai tentar transformá-lo em mártir, uma vítima de “perseguição política”, a exemplo do que fez o PT com Lula.





Um pesquisa da legenda apontou que, inelegível, Bolsonaro é mais popular do que como candidato. “Vão tentar tirá-lo do jogo, mas ele seguirá mais vivo do que nunca”, diz Costa Neto.





O Tribunal Superior Eleitoral, aliás, pautou para o próximo dia 22, às 9 horas, o julgamento de um processo que pode deixar o ex-presidente inelegível por oito anos.





A chamada ação de investigação judicial eleitoral foi apresentada pelo PDT e acusa Bolsonaro de abuso de poder por ter convocado embaixadores em julho do ano passado a fim de expor supostas fragilidades do sistema eleitoral brasileiro.





