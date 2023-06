Caminhão com mais de 1 tonelada de maconha tomba em frente a Batalhão da PM

O caminhão já estava sendo monitorado por uma viatura da polícia desde o distrito de Penido após demonstrar atitude suspeita.

Na noite deste domingo (25), um caminhão que carregava mais de 1 tonelada de maconha tombou em frente a um Batalhão de Polícia Militar(PM). O fato ocorreu na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais.





O entorpecente estava escondido em meio a uma carga de grama. Ao todo foram apreendidos, 1080 barras de maconha, cada uma com cerca de 1kg.





De acordo com informações da Polícia Militar, que atendeu o caso, o caminhão já estava sendo monitorado por uma viatura da polícia desde o distrito de Penido após demonstrar atitude suspeita. Diante do cerco montado em frente ao batalhão, o motorista de 43 anos acabou perdendo o controle da direção do veículo e tombou na pista .





Após o acidente do caminhão, as barras de maconha se dispersaram pela Avenida JK. O motorista recebeu socorro do Corpo de Bombeiros e foi levado ao hospital com ferimentos leves.





No entanto, ele foi posteriormente preso em flagrante por tráfico de drogas. O veículo, por sua vez, foi removido por um guincho.





Fonte: Portal Meio Norte