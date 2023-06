CAMOCIM-CE: EX-DETENTO DE 25 ANOS EXECUTADO COM CERCA DE 12 TIROS DE PISTOLA NO BAIRRO RODAGEM DO LAGO

A polícia registrou um homicídio a bala por volta das 13h35 desta terça-feira, 06, no bairro Rodagem do Lago, em Camocim. A vítima foi identificada como Francisco Edgleison Lima das Chagas, de 25 anos, que atualmente estava usando tornozeleira eletrônica.





Segundo apurou o blog Camocim Polícia 24h, dois indivíduos trafegando em uma moto chegaram na residência do acusado, localizada na Rua Travessa São João, bairro Rodagem do Lago, sendo que o garupeiro invadiu a casa e executou a vítima com cerca de 12 tiros de pistola calibre .40, a maioria dos tiros na cabeça. Sobre a motivação, a polícia ainda não sabe ao certo, mas deduz que o crime esteja ligado a um acerto de contas.





Equipes policiais do Raio e P.O.G. realizam diligências a procura de um indivíduo que já foi identificado e que reside no bairro São Francisco. Caso alguém tenha alguma informação que leve ao paradeiro dos acusados, ligar para o 190.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Com informações de Camocim Polícia 24h