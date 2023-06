URGENTE: Câmara dos Deputados confirma cassação do mandato de Deltan Dallagnol

A Mesa Diretora da Câmara acaba de confirmar a cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnon (Podemos-PR), seguindo uma decisão anterior do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Em 16 de maio, o TSE negou o registro de candidatura de Dallagnon, alegando que ele havia violado a Lei da Ficha Limpa. Os ministros argumentaram que Dallagnon se exonerou do Ministério Público Federal para evitar processos administrativos movidos contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público e no STF.





Dallagnon havia aumentado seus esforços nas últimas duas semanas para manter seu mandato, esperando apoio da Corregedoria da Câmara, o que não se concretizou. O deputado Domingos Neto (PSD-CE) esperou apenas pelo posicionamento oficial da defesa de Dallagnol antes de determinar a cassação.





A Mesa Diretora se limitou a considerar os aspectos formais da cassação determinada pelo TSE, sem adentrar o mérito do caso. A decisão contra Dallagnol foi unânime.





Agora, o ex-procurador da Lava Jato aguardará apenas a notificação da Câmara para entregar seu gabinete em Brasília e toda a estrutura parlamentar.





O processo foi iniciado pela Federação Brasil Esperança (PT, PCdoB e PV) e pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN). Dallagnol foi eleito deputado federal com 344,9 mil votos.





A defesa de Dallagnol argumentou que ele não enfrentava nenhum processo disciplinar quando deixou o Ministério Público e que a Justiça Federal já anulou a condenação do TCU.





(Hora Brasília)