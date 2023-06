Casa desaba e deixa dois homens feridos em Fortaleza

Uma casa desabou parcialmente e deixou dois homens feridos na Rua Dom Xisto Albano, no Parque São José, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (6). O desabamento ocorreu por volta 21 horas e as vítimas foram resgatadas pelos bombeiros.





Conforme o Corpo de Bombeiros, um homem de 45 anos ficou soterrado e foi retirado dos escombros com escoriações nos membros inferiores, superiores e na face. Ele estava consciente e foi levado ao hospital por uma ambulância do Samu.





Já a segunda vítima, que não teve a identidade informada, também teve escoriações pelo corpo, mas não precisou ser levada a uma unidade de saúde. Um cachorro também foi retirado do local.

Ainda segundo os bombeiros, a casa que desabou fica em uma vila e com a queda dela residências vizinhas foram atingidas, mas ninguém ficou ferido nos outros imóveis. Três residências tiveram a estrutura comprometida. Não há informações sobre as causas do desabamento.





Após operação de salvamento das vítimas, o local foi isolado e ficou sob responsabilidade da Defesa Civil de Fortaleza.





g1 Ceará