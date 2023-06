Com Argentina quebrada, Fernández vem atrás de dinheiro brasileiro

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, desembarca hoje (26) em Brasília de olho no socorro brasileiro que pode dar algum fôlego ao argentino. Na pauta de reunião entre Fernández e o presidente Lula, está um possível empréstimo para a Argentina via banco dos BRICS.





A Argentina enfrenta uma grave crise financeira com inflação anualizada em 114,2%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), além de sofrer com escassez de Dólar e super desvalorização do Peso, moeda nacional.





Fernández quer que Lula viabilize uma linha de crédito para pagar exportadores brasileiros. O governo brasileiro pagaria os empresários e a Argentina pagaria o Brasil.





Alberto Fernández também tenta uma melhora na imagem. Neste ano, a Argentina passará por eleições nacionais. O atual presidente não vai disputar o pleito, mas quer fazer um sucessor.





Fora do pleito, Fernández teria pouco chance de se reeleger. O presidente amarga alta rejeição entre os argentinos, com aprovação na casa dos 20%.





Esta é a quarta vez que Fernández vem ao Brasil em visita oficial só neste ano, mas é o quinto encontro com Lula.





A agenda do argentino ainda prevê um almoço no Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, uma reunião com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber.





(Diário do Poder)