GRANJA-CE: APÓS DENÚNCIA DE FURTO, PM'S DO P.O.G. DE PARAZINHO PRENDEM SUSPEITO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Na manhã de ontem, terça-feira, 06, por volta de 09h30, o Sr. Genaci Setúbal procurou os pm’s do P.O.G. de Parazinho e relatou que dias atrás, durante a noite, ouviu o barulho de seus porcos e na manhã do dia seguinte sentiu falta de um de seus animais. Já no domingo, 04, Genaci recebeu informações que seu porco sumido estaria na residência de um homem conhecido como José Valdir, também residente no Parazinho.





O dono do porco foi averiguar e teria reconhecido seu animal pelas marcas feitas em suas orelhas. Genaci relatou esses fatos aos pm’s e também teria informado que há tempos atrás teve um desentendimento com José Valdir.





Junto com o dono do animal, os policiais foram ao local onde o porco estaria e localizaram José Valdir. Ele foi indagado sobre o porco onde teria dito que realmente o animal não era seu, mas que não sabia que era de Genaci. A ele foi perguntado se tinha arma de fogo em casa e este disse que sim, que tinha uma espingarda tipo socadeira.





Desta maneira a arma foi apreendida e o caso levado para a DRPC de Granja onde o delegado plantonista o autuou em flagrante sob acusação de posse ilegal de arma de fogo. Foi arbitrada fiança de 440 reais que foi paga pelo suspeito e este foi posto em liberdade para responder ao processo. Quanto ao caso do suposto furto do porco, a Polícia Civil fez um B.O. e irá investigar melhor os fatos.





Efetuaram a prisão: Sgt Passos, Cb M Santos e Sd Ruan





Camocim Polícia 24h