GRANJA-CE: HOMEM MORRE AO PASSAR MAL DENTRO DE RESIDÊNCIA NO DISTRITO DE PARAZNHO

Um homem identificado como Danilo Antonio do Nascimento, 36 anos, veio a óbito após passar mal em uma residência durante a tarde de ontem, terça-feira, 06, no distrito do Parazinho. De acordo com as informações prestadas pelo Sr. Francisco, ele teria dito que a vítima residia com ele. Disse que os dois estavam conversando quando a vítima, que estava deitado em uma rede, começou a passar mal.





Nesse momento o Sr. Francisco saiu a procura de socorro e quando um enfermeiro do PSF local chegou para prestar o socorro já teria encontrado o homem em óbito, sendo a morte confirmada por um médico momentos depois. Segundo os familiares, a vítima era alcoólatra e tinha alguns problemas de saúde.





A polícia esteve no local e não constatou marcas de violência no corpo do homem, tendo a morte sido motivada provavelmente por causas naturais.





Camocim Polícia 24h