GRANJA-CE: IDOSO DE 71 ANOS É ESFAQUEADO AO RECUSAR DAR DINHEIRO A SUSPEITO

Um idoso foi esfaqueado ao se recusar dar dinheiro a um indivíduo na cidade de Granja. O fato aconteceu durante a tarde de ontem, sexta-feira, 09,





O Camocim Polícia 24h apurou que por volta das 15h30 os pm’s do P.O.G. de Granja foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal a faca na Rua Planalto do Sol, bairro Oitero.No local foi encontrado a vítima conhecida como José Pereira, um aposentado de 71 anos, que teria relatado que o indivíduo conhecido como Antonio Pedro do Nascimento, vulgo “B”, teria chegado em sua casa pedindo dinheiro, e como ele se negou foi atacado pelo suspeito. Os dois entraram em luta corporal, momento em que o acusado sacou uma faca tipo peixeira, perfurou o tórax da vítima e fugiu do local.





O idoso foi socorrido para a UPA local onde ficou em observação. A polícia realizou diligências, mas não conseguiu localizar o suspeito.





Camocim Polícia 24h