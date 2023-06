HOMEM É PRESO SUSPEITO DE ESTUPRAR A PRÓPRIA FILHA E TRÊS ADOLESCENTES EM CASCAVEL

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (9), um homem de 35 anos, investigado por quatro crimes de estupro de vulnerável na cidade de Cascavel. A prisão aconteceu no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. Entre as vítimas do suspeito está uma adolescente de 13 anos, filha do homem.





As investigações foram iniciadas após a mãe de uma das vítimas, uma adolescente de 12 anos, perceber mudanças no comportamento da filha. Após um diálogo, ela descobriu a situação e procurou a unidade da Polícia Civil para registrar o caso. Ao longo do inquérito policial, foram descobertos outros crimes ocorridos nos últimos anos, com outras três vítimas de 13 e 18 anos, sendo uma das adolescentes, filha do capturado. As demais, possuem grau de parentesco com a companheira do homem.





Diante dos fatos, a Polícia Civil solicitou um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. A solicitação foi atendida pelo Judiciário e cumprida. A participação da companheira nos crimes é investigada. O homem foi colocado à disposição da Justiça.





Camocim Polícia 24h via SSPDS