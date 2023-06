Granjeiro é a cidade com a menor população do Ceará, aponta IBGE

O município de Granjeiro, na região do Cariri, é a cidade com a menor população do Ceará. Segundo o Censo 2022 do IBGE, Granjeiro possui atualmente 4.841 habitantes. No Censo de 2010, o município apareceu com 5.025 moradores. O resultado aponta que nos doze anos que separam um censo e outro, a cidade perdeu 184 habitantes, uma redução populacional de 3,66%.





Os dados do IBGE consolidam Granjeiro como a cidade com menor população entre os 184 municípios cearenses. Em 2010, a primeira versão do Censo apontou que este posto pertencia a Guaramiranga, que apareceu com 4.164 habitantes.





No entanto, uma revisão com informações não atualizadas sobre o Censo de 2010 – chamado pelo IBGE de "censo não compatibilizado" - elevou a população de Guaramiranga para 5.644 habitantes. Em 2022, no novo Censo, o município serrano aparece com 5.654 moradores, uma variação de apenas 10 habitantes.





Apesar da revisão, Guaramiranga possui a segunda menor população do Ceará, conforme os dados do instituto. Em terceiro lugar na lista de menor número de habitantes está o município de Baixio, no Centro-Sul cearense, na divisa com a Paraíba.





Localizada próximo à Juazeiro do Norte, Granjeiro possui também uma das menores extensões territoriais entre as cidades cearenses: são apenas 111 quilômetros quadrados, o que faz do município a 9ª menor cidade do Ceará em território.





