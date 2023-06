Dr. Oscar Rodrigues recepciona estudantes da UVA em aula de campo na Fazenda Thanks

Na manhã desta quarta-feira (28), os acadêmicos do curso de Zootecnia da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), tiveram um dia de aula de campo na fazenda Tanks – Cidade Encantada.

O empreendimento denominado Cidade Encantada, que atualmente está em construção, será erguido a partir de um aglomerado de seis fazendas, com mais de três mil hectares de área total, com a proposta de intensificar o fluxo de turismo no interior do Ceará. O projeto é idealizado pelo Chanceler do Centro Universitário Uninta, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, em Umirim-Ce.





O gerente Henry Rangel, acompanhou a comitiva e destacou a importância desses momentos de aula fora da universidade (aula de campo). “A teoria é importante, mais, a prática é fundamental para o crescimento dos futuros profissionais. Onde faz acontecer é na prática”, salientou Rangel.

Sob a supervisão da professora Dra. Aline Landim, responsável pela a turma e da pesquisadora Dra. Elayne Gadelha, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer todas as fases do sistema de produção da bovinocultura leiteira, assim como o manejo de ordenha, ambiente, alimentação, higiene e reprodução, proporcionando conhecimentos técnicos necessários para atuação no mercado profissional.





“Agradecemos ao Zootecnista e gerente da Fazenda Henry Rangel Torres pela receptividade e por todo conhecimento repassado aos nossos acadêmicos”, disse a professora Aline Landim.





A Cidade Encantada é um complexo turístico que, quando finalizada contará com estrutura de Fazenda Escola, Centro de Convenções e Hotel Fazenda. A área de lazer inclui ainda um parque aquático, uma réplica da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, da cidade de Ouro Preto (MG), trilhas e ecoturismo.





A área de lazer terá 526 apartamentos, 27 chalés, 34 casas e 05 sobrados. Os visitantes desfrutarão de todos esses espaços, e ainda poderão se hospedar em residências no estilo colonial.





O complexo turístico Cidade Encantada nasceu a partir da Fazenda Thanks dedicada à produção de gado leiteiro. Com um rebanho de mais de 5 mil cabeças, sendo a maior produtora de leite do nosso estado.





O complexo já é um grande centro pecuário com potencial para ser utilizada como campo para cursos, práticas, minicursos e laboratórios para inúmeros Centros Universitários e Técnicos, podendo, também, ser abertos para visitação de estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Escolas Profissionalizantes.





Fonte: Assessoria de Comunicação da Fazenda Thanks / Gabriel Lopes