SOBRAL-CE: Esgoto a céu aberto faz moradores abandonarem casas nos Terrenos Novos

Um esgoto a céu aberto na travessa Airton Sena e rua Mons. Furtado, no bairro Terrenos Novos em Sobral, há mais de três anos causa transtorno, de acordo com os moradores. O autônomo Ivan Sousa disse que a causa do vazamento do esgoto é uma manilha entupida na rua Mons. Furtado.





O esgoto, na travessa Airton Sena, passa por baixo de uma residência que está à venda devido ao problema. Outras duas casas onde o esgoto passa na calçada foram abandonadas, de acordo com os moradores.





“Estamos com três anos que passamos por esse problema, a senhora se mudou por causa do esgoto, já perdemos móveis e às 15h os ‘gabirus’ começam a sair. Aqui tem uma igreja evangélica que o pastor já vai sair porque não tem que aguente o mau cheiro à noite. Tem muriçocas e ratos. A Prefeitura e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE) fizeram um paliativo no final da rua e melhorou, mas esta outra parte continua do mesmo jeito”, disse o Sr. Ivan Sousa.





Ainda de acordo com o morador a situação piora quando chove que a água invade principalmente as casas que ficam próximo à passagem do esgoto.





O Portal Paraíso tentou contato com a assessoria de imprensa do SAAE, mas não teve resposta.





Por Edwalcyr Santos