Homem é preso suspeito de atropelar casal e matar mulher após discussão em Fortaleza

Uma mulher de 24 anos morreu e um homem de 28 anos ficou ferido após serem atingidos, na moto em que trafegavam, por um carro na manhã desta quinta-feira, 15, no bairro Varjota. O POVO apurou que a colisão teria ocorrido de maneira dolosa, após uma discussão entre o motorista do carro e o condutor da moto. Roberto Ayrton Bezerra Ramos, de 53 anos, foi preso em flagrante.





Fontes policiais detalharam que a briga de trânsito começou na rua Ana Bilhar. Na rua Manoel Jesuíno, o carro atingiu a moto, jogando o casal contra dois veículos que estavam estacionados. A mulher morreu no local, enquanto o homem, que era namorado dela, foi encaminhado em estado grave ao Instituto Dr. José Frota (IJF).





O motorista foi preso ainda no local do crime. Pessoas que flagraram o episódio tentaram agredir Roberto Ayrton e foram contidos por policiais do Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) que passavam pelo local. O suspeito é engenheiro e estava no carro da empresa em que trabalha.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que Roberto Ayrton foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, onde ele foi autuado em flagrante por homicídio doloso. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local do crime e produziu laudo que deve ajudar nas investigações.









Confira nota da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) sobre o caso:





De acordo com informações obtidas por agentes no local, os dois condutores haviam iniciado uma discussão no trânsito. No trecho onde ocorreu o sinistro, o motorista do carro teria propositalmente colhido contra a motocicleta, que atingiu e danificou outros três carros estacionados. O motociclista foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave e a passageira morreu no local. A via foi interditada e liberada por volta de 14h30.





O condutor do veículo de passeio não sofreu ferimentos e foi conduzido para o 2º Distrito Policial, no bairro Meireles.





Com informações da repórter Jéssika Sisnando / O Povo