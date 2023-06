LAMENTÁVEL!!! CAMOCINENSE DE 23 ANOS FOI MORTA NO TRÂNSITO EM FORTALEZA. VÍDEO

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um motorista atropela duas pessoas que estavam em uma motocicleta após uma discussão de trânsito, em Fortaleza, nesta quinta-feira (15). A garupeira foi identificada como Hanna Moreira dos Reis, de 23 anos, natural de Camocim. Ela morreu no local.

O condutor da moto, identificado como Ângelo Mateus, 28 anos, namorado da vítima, também se feriu e foi levado inconsciente a um hospital. A colisão ocorreu na Av. Coronel Manuel Jesuíno, no Bairro Mucuripe, por volta das 11h.

Conforme a Polícia Militar, testemunhas do crime relataram que dois homens (motorista e motociclista) discutiram quando estavam parados em um semáforo.





Após o bate-boca, o motorista do carro perseguiu o motociclista, acompanhado da vítima na garupa, e os atropelou. A jovem morreu ainda no local.





A Polícia Militar foi acionada e prendeu o acusado, trata-se de Roberto Ayrton Bezerra Ramos, de 53 anos, que foi autuado em flagrante por homicídio doloso





Do blog: A jovem Hanna Moreira dos Reis, 23 anos, era camocinense mais residia em Fortaleza. Neta do Sr. Demétrio da banca de frutas do mercado. O corpo da jovem chega nesta madrugada. O velório será na residência de Sr. Demétrio, Rua Esperantina, depois da Cohab, e o sepultamento será no Cemitério Jardim Eterno, provavelmente a tarde de sexta-feira, 16. Desde já transmitimos nossos pêsames a todos os familiares e amigos.





Camocim Polícia 24h / G1 / GCMAIS