Lula anuncia amanhã o Pará, recordista de desmatamento, para sediar COP30

O presidente Lula desembarca amanhã (17) em Belém (PA) e anuncia a cidade como sede da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30). Um assunto espinhoso deve ser ignorado pelo petista: o Estado é campeão de desmatamento no Brasil, segundo a última edição do Relatório Anual de Desmatamento (RAD-2022), divulgado nesta semana pelo MapBiomas.





Motosserra





Os dados mostram que o Pará, sozinho, é responsável por 22,2% de todo desmatamento nacional. O Amazonas, em segundo, 13,33%.





Ranking





O RAD-2022 divulgou a lista dos 50 municípios que mais desmataram, 17 são paraenses. No topo, Lábrea (AM), seguido por Altamira (PA).





Funil





Os 10 municípios do topo do ranking respondem por 21,8% de tudo que foi desmatado no Brasil em 2022. Desta lista, quatro estão no Pará.





Grana garantida





Mesmo com sofrível combate ao desmatamento, o governador Helder Barbalho conseguiu R$5 bilhões do BNDES para viabilizar a COP30.





(Diário do Poder)

Crédito foto: Carlos Fabal/AFP