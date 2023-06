Família procura por jovem desaparecida há uma semana em Hidrolândia

Familiares de uma jovem da cidade de Hidrolândia procuraram a Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria nesta quarta-feira (14/06), para informar o desaparecimento de Kessy Peres Martins, há oito dias. Ela foi vista pela última vez na manhã de quinta-feira (08), na agência da Princesa, embarcando em um ônibus rumo à São Benedito. Desde então, não mais fez contato ou se teve informações sobre o seu paradeiro.





Segundo amigas relataram, Kessy seguiria destino até a referida cidade e de lá, pegaria uma topic para Ubajara, mas ao aguardá-la no terminal de vans, a mesma não chegou. Há preocupação também por não retornar às mensagens de WhatsApp, vistas na semana passada.





Em setembro de 2019, ela chegou a ser presa por policiais do Raio em Santa Quitéria, quando transportava uma grande quantidade de drogas dentro de um ônibus.





Informações podem ser repassadas pelo WhatsApp da Delegacia, no (88) 3628-0190 ou direto com a família, no (88) 99445-1317.





