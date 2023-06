Mulher obcecada por histórias de crimes reais mata e esquarteja vítima só 'por curiosidade sobre assassinato'

Uma mulher de 23 anos obcecada por história de crimes reais na Coreia do Sul matou e esquartejou uma mulher "por curiosidade sobre o assassinato".





Para encontrar uma vítima, Jung supostamente usou um aplicativo que conecta os pais com professores particulares. Ela contatou a vítima se passando por mãe de um aluno do nono ano que queria aprender inglês. A sul-coreana disse à vítima que sua filha iria à sua casa para uma consulta.





Jung então se disfarçou de estudante, vestindo um uniforme escolar que comprou on-line, e foi até a casa da mulher, onde a esfaqueou até a morte. "Jung é baixinha e, com o uniforme, a vítima provavelmente a confundiu com uma estudante do ensino médio", disse um porta-voz da polícia.





A sul-coreana, então, comprou sacos de lixo e alvejante antes de voltar para casa, onde desmembrou a vítima, colocou algumas partes do corpo em uma mala e pegou um táxi para o rio Nakdong, onde jogou os restos mortais, de acordo com a polícia.





"Para fazer parecer que a vítima havia desaparecido, Jung manteve o celular, a carteira de identidade e a carteira da vítima, tentando cometer um crime perfeito", disse a polícia, segundo o relatório policial.





Inicialmente, Jung disse ter matado a vítima por acidente, durante uma discussão. Depois, ela confessou a premeditação. A polícia faz testes para descobrir se a mulher é uma psicopata. Questionada sobre por que ela tentou fazer com que o crime parecesse um caso de desaparecimento, Jung respondeu, de acordo com o "Korea Times": "Acho que eu estava louca."





