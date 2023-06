Jovem que estava em submarino ficou apavorado antes da viagem

Informação foi divulgada em entrevista concedida pela tia de Suleman Dawood, um dos passageiros do Titan.

Azmeh Dawood, irmã do empresário Shahzada Dawood e tia de Suleman Dawood, dois dos passageiros mortos na expedição do submarino Titan até os destroços do Titanic, disse “se sentir absolutamente desolada” e declarou que o sobrinho estava “apavorado” com a ideia de participar da viagem, mas que ele teria concordado porque a expedição era importante para o pai.





Em uma entrevista concedida para a rede norte-americana NBC, Azmeh disse que o irmão sempre foi obcecado pelo Titanic. A tia de Suleman Dawood ainda relatou que pensa no que o sobrinho pode ter passado durante a expedição.





– Estou pensando em Suleman, que tem 19 anos, lá dentro, talvez apenas tentando recuperar o fôlego… Tem sido incapacitante, para ser honesta – declarou.





Suleman era estudante da faculdade de Strathclyde, em Glasgow na Escócia. A faculdade divulgou uma nota na manhã desta sexta (23) manifestando pesar pelo falecimento do aluno da instituição.





– Estamos chocados e profundamente tristes com a morte de Suleman Dawood e seu pai neste trágico incidente. Nossa equipe de bem-estar do aluno permanece à disposição para oferecer suporte adequado aos colegas de classe de Suleman e à comunidade Strathclyde em geral neste momento difícil – diz o comunicado.





Já a Fundação Dawood, que administra as ações filantrópicas da família na área da educação, expressou “profunda dor” pelas mortes e agradeceu os envolvidos nas operações de resgate do submarino.





– Nós estendemos nossas sinceras condolências às famílias dos outros passageiros do submersível Titan – acrescenta a nota, assinada por Hussain e Kulsum Dawood, pais de Shahzada.