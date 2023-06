Mega-Sena: apostador perde prêmio após cartão estornar pagamento

Um morador de Jaraguá do Sul que conquistou um prêmio de R$ 35,4 mil na quina Mega-Sena não vai receber o valor da Caixa Econômica Federal. Isso porque a aposta, paga pelo cartão de crédito, não foi efetivada. A decisão é do juiz Sérgio Eduardo Cardoso, da 1ª Vara Federal da cidade.





De acordo com informações da Justiça, a aposta não foi concluída por causa da operadora de cartão de crédito, que estornou o valor do bilhete. O prêmio era referente ao concurso 2464, de março de 2022.





O apostador afirma que comprou um bilhete de oito números, no valor R$ 140, e pagou com cartão de crédito, mas a transação não foi fechada e a aposta não concorreu ao sorteio. A quina da Mega Sena pagou R$ 35.454,28 naquele concurso.





Na decisão, o juiz citou que “a questão do pagamento da aposta deveria ter sido resolvida pela autora imediatamente após o seu estorno, ou seja, antes do sorteio do concurso 2464 e não apenas posteriormente à revelação dos números sorteados”.





O apostador pode recorrer da decisão no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre.