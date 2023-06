Moradores de Sobral denunciam falta de segurança

A cada dia fica mais delicado conviver com a insegurança na cidade de Sobral, isso porque é cada vez mais frequente os furtos no centro da cidade. Moradores da rua Padre Ibiapina afirmam que os criminosos não estão dispensando nada e realizam furtos, que vão desde os letreiros das casas, até o registro da água.

São inúmeras as denúncias, como é o caso da dona Francisca Aguiar. Ela firma que os bandidos furtaram o número da casa e o registro do SAAE, e por causa do roubo, ela teve teve que fazer uma estrutura de ferro para que não seja furtado novamente.

Francisca Aguiar fala em tom de desabafo que não adianta gastar tanto e não vê resultados, “Eu pago meus impostos em dia, faço investimentos na segurança da minha residência, como portões e até câmeras, mas infelizmente não vemos os setores de segurança agir”, falou.





Na rua Pintor Lemos que fica vizinha da rua Padre Ibiapina, o caso é o mesmo, falta segurança, e a população até paga um vigia que trabalha no período da noite, porém os bandidos agem durante dia, o risco é iminente, na região também há registros de furtos de motos.





(Chico Nildo)