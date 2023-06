URGENTE: Ministro do TSE libera ação que poderá deixar Bolsonaro inelegível

O ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disponibilizou nesta quinta-feira (1º) para análise uma das ações que ameaça a elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





A ação em questão, iniciada por uma representação do PDT, investiga uma reunião realizada pelo então presidente com embaixadores de mais de 40 países no Palácio do Planalto em julho de 2022. Durante este evento, Bolsonaro fez várias alegações contra o sistema eleitoral, sem apresentar evidências concretas para sustentar suas afirmações.





A responsabilidade de definir a data do julgamento agora passa para as mãos do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.





(Hora Brasília)