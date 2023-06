Polícia Federal faz operação contra o presidente da Câmara, Arthur Lira

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (1º) a Operação Hefesto, visando desvendar um esquema de lavagem de dinheiro e fraude em licitações no estado de Alagoas.





As questões têm como alvo principal o presidente da Câmara, Arthur Lira, e ocorrem em meio a intensos conflitos com o governo Lula no Congresso, bem como a controvérsias relacionadas à Medida Provisória dos Ministérios.





As suspeitas de irregularidades remontam ao período de 2019 a 2022, quando ocorreram processos licitatórios e contratuais envolvendo o fornecimento de equipamentos de robótica para 43 municípios alagoanos.





De acordo com as informações preliminares, os recursos destinados a essas aquisições eram provenientes do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), que estava sob controle do Centrão durante esse período.





(Folha do Estado)