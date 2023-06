NOVO RADAR INTELIGENTE PODE CHEGAR EM SOBRAL/CE

Motoristas que tentam escapar de radares podem, em breve, ser pegos pelo efeito doppler. O conceito incorporado em equipamentos deve evitar que o condutor freie o carro um pouco antes de passar pelo dispositivo e volte a acelerar acima do limite permitido depois. Se após passar do radar o condutor aumentar a velocidade, o equipamento aplicará uma multa. O sistema já está ativo em São Paulo e outras capitais, e já existe um estudo para ser implantado no Ceará.

