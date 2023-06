Aeroporto de Sobral tem embarques e desembarques de voos autorizados pela Anac

O Aeroporto Regional de Sobral Luciano de Arruda Coelho, na região norte do Ceará, foi autorizado a receber embarques e desembarques de voos de aviação geral pela Agência Nacional de Aviação (Anac). A informação foi repassada pelo governador Elmano de Freitas nesta quarta-feira (14).





Em fevereiro, o novo aeroporto estreou a operação de voos comerciais com o pouso da primeira aeronave no equipamento — um avião da empresa Azul, com nove passageiros, que partiu da capital Fortaleza.





“Uma medida importante para a região que abriga várias indústrias e, por conta disso, tem grande procura pelo tráfego das aeronaves no município”, avaliou o governador do estado.





Ele informou ainda que foi homologado o uso do Sistema Indicador de Rampa de Aproximação de Precisão (Papi), no terminal. “O dispositivo auxilia os pilotos, na sinalização com luzes no solo, no pouso das aeronaves, sendo fundamental para a segurança nos voos. Deste modo, autoriza o aeroporto a receber aviões a jato”, explicou Elmano.





Novo aeroporto





O aeroporto de Sobral foi inaugurado em abril de 2022, mas somente em janeiro deste ano recebeu a homologação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para receber voos comerciais.





O equipamento está instalado em uma área de 180 hectares e possui pista de pouso e decolagem de 1.800m de extensão por 30 metros de largura. Também tem estacionamento, pátio de aeronaves, pistas de taxiamento, balizamento noturno e um Terminal de Passageiros, com área construída de aproximadamente 2 mil m².





O terminal conta ainda com salas de espera, embarque e desembarque, administração, balcões de check-in, controle de voo, além de banheiros e espaço para quiosques e lanchonete.





