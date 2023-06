Empresário agride ex-funcionário e toma à força dinheiro pago em acordo trabalhista

Um operador de caixa denunciou que foi agredido pelo ex-patrão, que exigiu a devolução de parte de uma quantia em dinheiro paga após um acordo trabalhista. Uma audiência ocorreu, nesta terça-feira (13), no Eusébio, município da Região Metropolitana de Fortaleza para selar o acordo entre as partes — quando o dinheiro foi repassado. Contudo, ao chegar em casa, o ex-funcionário foi surpreendido pelo ex-patrão junto ao filho dele.





O episódio de violência denunciado pelo operador de caixa aconteceu na rua onde ele mora com a família no município de Pindoretama, também na Região Metropolitana da capital. Ele disse que o ex-patrão foi ao local, acompanhado do próprio filho, exigindo devolução de parte do dinheiro pago.





"Chegaram de forma muito agressiva, proferindo agressões físicas contra meu cliente, exigindo, inclusive, a devolução do dinheiro em face de uma suposta devolução da multa de 40%, como se fosse legal fazer algum tipo de acordo e devolver essa quantia", explicou o advogado da vítima, Iagê Teixeira.





O ex-funcionário deveria, segundo o advogado, receber em torno de R$ 10 mil, mas aceitou um acordo de R$ 6 mil. Parte desta quantia (R$4,2 mil) foi paga em espécie na audiência onde o acordo foi firmado. O restante seria parcelado em seis meses.





O operador foi demitido em março deste ano, após passar mais de cinco anos trabalhando na rede de supermercado. O desligamento acarretou alguns problemas — como dificuldade em receber FGTS, multa rescisória, etc — o que o levou a procurar um advogado para uma ação trabalhista.





A vítima não prestou boletim de ocorrência sobre o caso, pois, segundo o advogado, pretender entrar com uma notícia-crime sobre o acontecido. No entanto, o ex-funcionário relatou receio que algo mais grave possa ainda acontecer. "Ele deixou bem claro que está temendo pela vida dele", disse o advogado.





G1-CE