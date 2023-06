O que pensa a cúpula do PT sobre a ditadura da Nicarágua

A cúpula das relações internacionais do PT acredita que o partido enxerga de formas diferentes a ditadura na Nicarágua e que a melhor forma de resolver o conflito é estar “próximo” para dialogar, embora o presidente Lula não tenha repudiado nenhuma vez o regime do ditador Daniel Ortega.





“A questão da Nicarágua e da Venezuela é tratada com várias opiniões diferentes no Foro de São Paulo e no próprio PT”, disse Romênio Pereira, secretário de assunto internacionais do PT, a Oeste. “A melhor forma de ajudar a resolver crises é estar próximo para dialogar, e os amigos tem mais facilidade para fazer isso. Os bons amigos são aqueles que estão do seu lado na tristeza. E são esses que ficaram do nosso lado. Para o bem ou para o mal. Temos opiniões diferentes e sugestões a fazer. Desse modo, a resolução do Foro vai ser ampla.”





Pereira, que é um dos fundadores do PT, estava presente na abertura do 26° encontro do Foro de São Paulo, que aconteceu em Brasília, na noite da quinta-feira 30. Algumas delegações nicaraguenses foram ao local.





Quando questionado sobre uma possível resolução do Foro que repudiasse as ditaduras da Venezuela e da Nicarágua, Pereira disse que a ocasião se tratava de um “fórum de amigos”, com opiniões diferentes e que possuem grande representação na América Latina.





Durante sua participação no Foro de São Paulo, Lula proibiu outros partidos de esquerda de fazer críticas a ele publicamente. “Amigo critica no privado e pessoalmente”, explicou o petista. “Em público, os amigos elogiam.”





Essa fala do presidente foi o mais próximo que ele chegou de comentar o regime ditatorial de seu amigo, Daniel Ortega. Lula não vai criticá-lo em público.





(Revista Oeste)