POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM EM AÇÃO!

Duas ações distintas da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) culminaram nas capturas de dois homens investigados por crimes de roubos na cidade de Camocim – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





As capturas ocorreram por força de mandados de prisão nessa terça-feira (30) e nesta quinta-feira (1º).





As ofensivas foram coordenadas por equipes da Delegacia Regional de Camocim que contou com o apoio do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI-Norte). Um dos investigados, um homem de 22 anos, com antecedentes por estupro, porte ilegal de arma de fogo e roubo, foi preso em uma residência no bairro Jardim das Oliveiras, em Camocim.





Conforme a investigação policial, ele teria participado de um roubo ocorrido em um posto de combustível, em abril do ano passado. Na ocasião, ele foi preso em flagrante e autuado por roubo qualificado. A nova captura ocorreu por força de mandado de prisão preventiva, nesta quinta-feira (1º).





Outra prisão





Durante a semana, a Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia Regional de Camocim, realizou outra prisão por roubo. Na ocasião, um homem de 24 anos, com extensa ficha criminal por quatro crimes de roubo, posse de drogas e furto, foi capturado nessa terça-feira (30). A prisão também foi por força de um mandado de prisão preventiva. Os dois presos foram colocados à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número (88) 3621-6475, da Delegacia Regional de Camocim.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.