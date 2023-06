POLÍCIA CIVIL EM AÇÃO: suspeito de integrar grupo criminoso é preso com drogas e arma em Massapê

A ofensiva coordenada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou ainda no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão.

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal de Massapê, resultou no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão e na prisão em flagrante de um suspeito de integrar um grupo criminoso na cidade de Massapê, que fica na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. As ofensivas policiais aconteceram nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (1º), e resultaram ainda na apreensão de drogas, celulares e uma arma de fogo.

A operação policial, denominada “Descomando”, teve o intuito de identificar suspeitos envolvidos em crimes na região. Ao todo, 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diferentes endereços na cidade. Com as ações, as equipes apreenderam 10 embalagens de maconha prontas para serem comercializadas, uma balança de precisão, um revólver calibre 38 com duas munições intactas de mesmo calibre e seis aparelhos celulares, que serão utilizados para auxiliar em novas investigações.





Durante o cumprimento dos mandados de busca, as equipes prenderam Francisco Dalisson Coelho Carneiro de Oliveira, de 24 anos, que já tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo. O homem, que estava na posse das drogas e da arma municiada que foram apreendidas, é apontado como chefe de um grupo criminoso do município. Diante disso, Francisco Dalisson foi conduzido para a Delegacia Municipal de Massapê, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilicíto de drogas.





Os trabalhos policiais foram coordenados pela Delegacia Municipal de Massapê, e contaram também com o apoio de equipes das Delegacias Municipais de Sobral, Santana do Acaraú e Pacujá, e da Delegacia Regional de Sobral. Todo o material apreendido foi encaminhado para a unidade da PC-CE de Massapê, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil seguirá com as investigações com o objetivo de identificar outras pessoas que tenham envolvimento com crimes na Região Norte do Estado.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3643-1026, o número da Delegacia Municipal de Massapê.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.