SOBRAL ABANDONADA: moradores da Vila Abdelmoumen de Melo reclamam de obra inacabada

Dentre os reclames dos moradores, tem a falta de infraestrutura, esgoto á céu aberto.

O comerciante José Ivanildo, residente na rua Deus é fiel, fala que iniciaram o saneamento e em seguida colocaram o calçamento com tijolo intertravado, o problema é que a empresa que estava fazendo a obra, abandonou os serviços pela metade, desde então a poeira incomoda os moradores. Ivanildo fala em tom de revolta sobre a falta de respeito, “estão brincando com a gente, é um desrespeito enorme”. Ressalta.

A senhora Benedita Sousa diz que a principal preocupação é com saneamento, pois os dejetos correm no meio da rua e cai no matagal que tem em frente às casas, o mal cheiro é insuportável. fizeram as caixas de esgoto, porém não concluíram as ligações.





Com esgoto exposto, as muriçocas fazem a festa, há relatos de pessoas que estão adoecendo, tanto pela poeira, mal cheiro e muriçocas. “Nos sentimos desprezados, pior que no próximo tem eleições, e os políticos estarão batendo em nossas portas”, falou dona Benedita.





Os moradores falaram que já diversas reclamações junto a prefeitura de Sobral, já foram até a Secretaria da Infraestrutura, e nada foi resolvido.





Fonte: Chico Nildo