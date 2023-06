Por 58 votos a 18, Senado aprova Zanin como ministro do STF

Nesta quarta-feira (21), o plenário do Senado Federal aprovou a indicação do advogado Cristiano Zanin Martins para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Foram 58 votos a 18, que confirmaram a indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) havia aprovado o nome do ex-advogado de Lula para ocupar uma cadeira na Suprema Corte. Por lá, foram 21 votos a favor e cinco contrários.





Zanin entra para ocupar a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em 11 de abril, após 17 anos como ministro do STF.





A indicação de Lula foi mais aceita no Senado do que a indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro para a nomeação de André Mendonça.





Em 2021, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que já era presidente da CCJ, demorou 141 dias para marcar a sabatina. No final, Mendonça recebeu 18 votos a favor e nove contrários. Já no Plenário, foram 47 votos a 32.





(Pleno News)