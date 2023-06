LAMENTÁVEL! Crise entre prefeito e bispo de Sobral se agrava e prejudica Hospital do Coração

O clima ruim entre o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e o Bispo da Diocese, Dom Vasconcelos, ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (20). O atual gestor da principal cidade da Região Norte fez uma postagem em suas redes sociais de um vídeo onde aparece o Bispo Dom Vasconcelos em um almoço onde eram servidos “camarão e lagosta tropicais”. Ivo Gomes fez questão de criticar a refeição do religioso dizendo que “o Hospital do Coração pode se acabar, mas o camarão e a lagosta jamais…”, disse Ivo Gomes.





O Hospital do Coração tem sido alvo de muitas reclamações por parte de pacientes e até funcionários, que alegam atraso de salários. Na última sexta-feira (16), o Diretor do Hospital do Coração Klebson Carvalho concedeu entrevista ao jornalista Bené Fernandes no programa A Hora da Notícia, na radio Paraíso FM, e destacou que há uma dificuldade de repasse de por parte do poder público. De acordo com o diretor, o hospital passa por dificuldades financeira principalmente porque a tabela do SUS está defasada e com preço muito abaixo do valor de mercado, fazendo com que a instituição praticamente não tenha como arcar com os custos de insumos e até a folha salarial de colaboradores. O diretor do Hospital do Coração destacou que o convenio entre a instituição e a prefeitura de Sobral, responsável pela gestão da saúde na região, se encerra no próximo dia 24 de junho.





Em uma das sessões da Câmara de Vereadores de Sobral, o vereador Mário Vicktor (MDB), fez o usos da Tribuna e destacou a dívida do Município de Sobral ao Hospital do Coração. De acordo com o vereador, o Hospital não foi remunerado pela produção que superou o teto pactuado em alta complexidade (extrateto) e nem houve a posterior compensação dos valores, em ocasiões em que a produção do nosocômio não atingiu o teto financeiro. Assim, como resultado desse cenário, há o acúmulo no quantum de R$2.957.512,86 (dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e doze reais e oitenta e seis centavos), conforme relatórios de produção.





O Hospital do Coração de Sobral foi construído com recursos do Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral, na gestão do ex Deputado Federal Padre José Linhares, com o objetivo de implantar cirurgias cardíacas em Sobral e ser um Centro de referência em Cardiologia clínica, cirúrgica e hemodinâmica em todo o Ceará, o Hospital do Coração Padre José Linhares foi inaugurado no dia 20 de dezembro de 1996. Antes da inauguração, a população de Sobral e região se direcionava à Fortaleza, e muitas vezes até São Paulo, para a realização de cirurgias cardíacas.





Assim como foi a situação da Santa Casa de Sobral que atualmente está sob intervenção da Prefeitura de Sobral, que virá um cenário de discussão entre o gestor do município e o bispo diocesano, o Hospital do Coração parece seguir na mesma rota de colisão. Enquanto a briga pessoal e política segue com acusações e troca de farpas, principalmente por parte do prefeito de Sobral, quem mais sai prejudicado são os pacientes que necessitam de prestação de serviços de saúde e os colaboradores que trabalham todos os dias em uma das principais instituições de serviço de saúde da cidade de Sobral.





Por Leew Vasconcelos