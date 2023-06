Prefeito que se casou com adolescente no PR é alvo de operação do MP por nepotismo

Prefeito da cidade de Araucária, no Paraná, e alvo de operação do Grupo de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná (MP-PR) nesta quinta-feira (1º/6), Hissam Hussein Dehaini (sem partido), de 65 anos, ganhou repercussão nacional após se casar com a adolescente Kauane Rode Camargo, 16, e empregar a sogra, Marilene Rode, na prefeitura.





Segundo informações do portal Banda B, a operação desta manhã investiga as denúncias de nepotismo ligadas à nomeação de parentes de Kauane. Além da mãe dela, a tia da adolescente, Elizângela Rode, também havia assumido um cargo de secretária.





Hissam e a adolescente oficializaram o matrimônio em 12 de abril. Um dia antes, a mãe de Kauane, Marilene Rode, foi nomeada como secretária de Cultura e Turismo. A tia da jovem, Elizângela Rode, também recebeu um cargo como secretária municipal de Planejamento.





Depois do caso vir a público, as duas parentes da esposa do prefeito foram exoneradas das funções municipais, sob justificativa de “desgaste na função”. Em entrevista, o político alegou que a decisão foi tomada para evitar que a situação “manche sua gestão”.





Ao todo, foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão expedidos, nas cidades de Araucária e Curitiba. Segundo o MPPR, o cumprimento das ordens judiciais acontece no âmbito da Operação Scambio, que apura crimes contra administração pública.





De acordo com o Código Civil Brasileiro, um homem ou uma mulher com 16 anos podem casar, desde que haja autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil.





Hissan se divorciou no ano passado e exerce o segundo mandato como prefeito de Araucária. Em 2020, foi eleito com 68,49% dos votos.





Metrópoles