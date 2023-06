Mulher é morta a facadas na calçada de casa em Apuiarés, no Ceará; suspeito é ex-companheiro

Uma mulher foi morta a facadas na calçada de casa nesta quinta-feira (1º) no município de Apuiarés, localizado a 111 quilômetros de Fortaleza. A vítima, identificada como Marta Gomes, vivia na comunidade de Tabuleiro, na zona rural da cidade. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).





Segundo apuração da TV Verdes Mares, Marta estava na calçada de casa, por volta de 7 horas da manhã, quando teria sido surpreendida pelo ex-companheiro. Os dois discutiram e o homem teria desferido vários golpes de faca contra a vítima, que morreu no local.





De acordo com informações dos moradores, o ex-companheiro não aceitava o fim da relação com Marta. O homem é o principal suspeito do crime e está foragido.





Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local, onde realizaram os procedimentos necessários e colheram indícios para auxiliar as investigações, que serão conduzidas pela Delegacia Municipal de Pentecoste.





G1 Ceará