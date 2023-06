Previsão de demissão em massa na GM deixa funcionários em pânico

Após uma semana do anúncio do programa de apoio à indústria automotiva pelo governo federal, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região divulgou que a General Motors está sugerindo a paralisação dos acordos de trabalho de 1.200 funcionários da fábrica em São José dos Campos (SP).





Segundo uma declaração, a GM tem estado em conversas com o sindicato para implementar medidas que se ajustem à demanda atual do mercado.





“A GM informa que está negociando com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos medidas para ajustar a produção à atual demanda do mercado, de forma a garantir a sustentabilidade do negócio”, diz a montadora.





“Nesse sentido, a empresa propôs a realização de um layoff de cinco meses na fábrica de São José dos Campos, com início programado para o dia 3 de julho, podendo ser prorrogado por mais cinco meses.”





A General Motors já havia concedido férias coletivas no começo do ano e agora em junho anunciou uma interrupção na produção de sua unidade em São José dos Campos. A parada afetará os trabalhadores da produção de motores dos carros Onix Joy e Prisma Joy, além de alguns funcionários do setor administrativo, e ocorrerá entre os dias 12 e 23 deste mês.





(Contra Fatos)