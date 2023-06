Policial militar é atacado a facadas por bandido que é morto a tiros em MT

Na noite de quarta-feira (14), um policial militar foi brutalmente atacado a facadas pelo bandido Ildelmar Gomes da Silva, ocorrido em um confronto que terminou com a morte do agressor. O incidente ocorreu em São Félix do Araguaia, cidade localizada a 1.200 km de Cuiabá. O policial, identificado como Marco Paulo Ramos Barbosa, de 34 anos, foi atingido pelas costas e precisou ser internado devido aos ferimentos causados ​​pela faca cravada em suas costelas.





Na última sexta-feira (09), ele foi detido durante uma ação relacionada a perturbação de sossego, após ser flagrado utilizando som em volume excessivo. Durante a abordagem, ele desobedeceu às ordens policiais e ameaçou os agentes, afirmando que não deixaria a situação impune e que já havia “mandado alguém para o colo do cão”. O criminoso ainda declarou que, se não fosse um dos presentes, seria um deles.





Na quarta-feira, o policial Marco estava de folga e estava-se em frente a um supermercado da cidade, sobre sua motocicleta, quando foi atacado por Ildelmar, pelas costas. Em um ato de coragem e auto-defesa, o agente conseguiu descer do veículo, sacar sua arma e disparar dois tiros contra o agressor.





As equipes de emergência do Hospital Regional de São Félix do Araguaia foram imediatamente acionadas e prestaram os primeiros socorros tanto ao policial quanto ao bandido. Ildelmar veio a falecer algumas horas após dar entrada na unidade hospitalar, enquanto o policial militar foi transferido para Confresa, onde ficará a uma cirurgia para a retirada da faca e tratamento dos ferimentos.





A Polícia Civil assumiu a responsabilidade pela investigação do caso, buscando esclarecer as circunstâncias que levaram ao ataque e avaliar a legítima defesa do policial Marco Paulo Ramos Barbosa.





Fonte: Folha do Estado