Polícia civil prende comerciante em posse de 40 celulares roubados e furtados em Crateús

Um trabalho de inteligência da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) resultou, nessa quarta-feira (14), na prisão em flagrante de um homem de 40 anos em posse de 40 celulares e um tablet com registro de roubo e furto. O alvo, que é dono de um ponto comercial, local onde ele revendia os ilícitos, foi preso no bairro de Fátima ll, em Crateús, na Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16) do Ceará. Todos os produtos foram recolhidos e apreendidos pelos investigadores.





As diligências iniciaram logo que os policiais civis da Delegacia Regional de Crateús tomaram conhecimento sobre um homem que estava vendendo aparelhos celulares com registros de roubo e furto, em um estabelecimento comercial do bairro Fátima II. Durante os trabalhos policiais, um mandado de busca e apreensão foi solicitado ao Poder Judiciário. No imóvel, Antônio Wellington Sales de Sousa, de 40 anos, com duas passagens por receptação, foi localizado.





Durante vistoria, 40 celulares e um tablet, todos sem notas fiscais, foram apreendidos. O homem informou aos policiais que havia comprado a mercadoria de terceiros. Diante disso, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a unidade policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. Ele foi colocado à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3692-3308, o número da Delegacia Regional de Crateús.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas. O sigilo e o anonimato são garantidos.